Семь стран присоединились к санкциям ЕС против граждан РФ и Молдавии

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду ограничительных мер Европейского союза, принятых против граждан России и Молдавии, а также против журналистов из других стран. Об этом говорится в опубликованных заявлениях главы Евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета.
Эти страны поддержали введенные ЕС персональные санкции против российских и молдавских физических и юридических лиц. Ограничения также коснулись швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за «манипулирование информацией».
В заявлениях указывается, что Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к данному решению Совета ЕС, говорится на сайте.
В августе агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении партнеров РФ. Также ранее председатель Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовит 19-й пакет санкционных ограничений в отношении России к началу сентября 2025 года.