Семь стран присоединились к санкциям ЕС против граждан РФ и Молдавии

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду ограничительных мер Европейского союза, принятых против граждан России и Молдавии, а также против журналистов из других стран. Об этом говорится в опубликованных заявлениях главы Евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета.