Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске запущены новые маршруты до поликлиники

Теперь до поликлиники № 7 можно добраться на маршрутках № 11 и № 45.

Теперь до поликлиники № 7 можно добраться на маршрутках № 11 и № 45.

В Новосибирске улучшилась транспортная доступность поликлиники № 7 — к уже существующим маршрутам общественного транспорта добавились ещё два направления.

Как информирует пресс-центр мэрии, теперь на остановку «Поликлиника № 7» будут прибывать: маршрутка № 11 (следует от посёлка Северный до Планетария) и маршрутка № 45 (курсирует между Ключ-Камышенским Плато и ТВК «Большая Медведица»).

Ранее до медицинского учреждения можно было добраться на автобусах № 13 и 18, а также маршрутке № 42. Теперь у пациентов появилось ещё больше возможностей для комфортного проезда к врачу.