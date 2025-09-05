Ричмонд
Центр биометрических технологий опроверг информацию о продаже алкоголя онлайн

Информация о якобы разрешении дистанционной продажи алкоголя в России оказалась фейком.

Источник: Комсомольская правда

В России не собираются отменять запрет на дистанционную продажу алкогольной продукции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий.

«Сообщения телеграм-каналов о том, что в России разрешили доставку алкоголя — фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве». — сказано в публикации.

Напомним, за первые семь месяцев 2025 года розничные продажи алкогольной продукции в России продемонстрировали падение. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки сократились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41,36 млн декалитров.

Тем временем в России предлагают сократить время продажи алкогольных напитков, поднять возрастной ценз для возможности покупки алкоголя и другие ограничительные меры.

А вот в Подмосковье уже запретили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов.