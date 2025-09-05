Центр биометрических технологий опроверг информацию о продаже алкоголя онлайн

Напомним, за первые семь месяцев 2025 года розничные продажи алкогольной продукции в России продемонстрировали падение. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки сократились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41,36 млн декалитров.