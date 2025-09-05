Землетрясение произошло в Бурятии утром 5 сентября

Напомним, что в конце августа в этом же регионе уже фиксировались сейсмические активности. Два землетрясения произошли вблизи Байкала: первый толчок был зарегистрирован 27 августа в районе Байкальского заповедника, а второй — спустя сутки, 28 августа, недалеко от озера Арангатуй в Забайкальском национальном парке. Оба события также не повлекли за собой серьезных последствий.