Землетрясение произошло в Бурятии утром 5 сентября

Землетрясение в Бурятии утром 5 сентября 2025 произошло около девяти часов. Как сообщает Единая геофизическая служба, подземные толчки ощутили жители Багдаринского сельского поселения.
Точная сила толчков не сообщается, но, по данным сейсмологов, землетрясение было слабым и не причинило никакого ущерба. Максимальными последствиями могли стать легкое дребезжание посуды или падение небольших предметов с полок.
Напомним, что в конце августа в этом же регионе уже фиксировались сейсмические активности. Два землетрясения произошли вблизи Байкала: первый толчок был зарегистрирован 27 августа в районе Байкальского заповедника, а второй — спустя сутки, 28 августа, недалеко от озера Арангатуй в Забайкальском национальном парке. Оба события также не повлекли за собой серьезных последствий.
