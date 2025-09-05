Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение произошло в Бурятии утром 5 сентября

По данным сейсмологов, толчки были слабым и не причинили никакого ущерба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии утром 5 сентября 2025 произошло около девяти часов. Как сообщает Единая геофизическая служба, подземные толчки ощутили жители Багдаринского сельского поселения.

Землетрясение в Бурятии утром 5 сентября 2025.

Точная сила толчков не сообщается, но, по данным сейсмологов, землетрясение было слабым и не причинило никакого ущерба. Максимальными последствиями могли стать легкое дребезжание посуды или падение небольших предметов с полок.

Напомним, что в конце августа в этом же регионе уже фиксировались сейсмические активности. Два землетрясения произошли вблизи Байкала: первый толчок был зарегистрирован 27 августа в районе Байкальского заповедника, а второй — спустя сутки, 28 августа, недалеко от озера Арангатуй в Забайкальском национальном парке. Оба события также не повлекли за собой серьезных последствий.

Вот что известно про землетрясение в Бурятии утром 5 сентября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели сняли отдыхающего со скалы в Утулике.