Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порывы ветра в Челябинской области в пятницу будут достигать 18 м/с

Порывы ветра в Челябинской области в пятницу местами будут достигать 18 м/с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Freepik

По информации синоптиков, днем 5 сентября будет облачно с прояснением, кое-где прошумят кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточной четверти, его скорость 7−12 м/с, при грозах локально порывы 15−18 м/с. Столбики термометров после обеда покажут плюс 20−25, на юге — до 29 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, ветер восточной четверти 7−12 м/с, плюс 20−22 в середине дня.

«В Прикаспийском регионе 5 сентября образуется новый циклон, с которым сольется уральский циклон. Вся циклоническая система медленно будет перемещаться на восток. Значительные дожди ожидаются 6 сентября в Челябинской области. В Свердловской области осадки ослабеют и днем 6 сентября почти прекратятся», — комментировали накануне в Уральском УГМС.