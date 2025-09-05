Порывы ветра в Челябинской области в пятницу будут достигать 18 м/с

«В Прикаспийском регионе 5 сентября образуется новый циклон, с которым сольется уральский циклон. Вся циклоническая система медленно будет перемещаться на восток. Значительные дожди ожидаются 6 сентября в Челябинской области. В Свердловской области осадки ослабеют и днем 6 сентября почти прекратятся», — комментировали накануне в Уральском УГМС.