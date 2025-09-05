Порывы ветра в Челябинской области в пятницу будут достигать 18 м/с

По информации синоптиков, днем 5 сентября будет облачно с прояснением, кое-где прошумят кратковременные дожди, грозы.
Ветер восточной четверти, его скорость 7−12 м/с, при грозах локально порывы 15−18 м/с. Столбики термометров после обеда покажут плюс 20−25, на юге — до 29 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, ветер восточной четверти 7−12 м/с, плюс 20−22 в середине дня.
«В Прикаспийском регионе 5 сентября образуется новый циклон, с которым сольется уральский циклон. Вся циклоническая система медленно будет перемещаться на восток. Значительные дожди ожидаются 6 сентября в Челябинской области. В Свердловской области осадки ослабеют и днем 6 сентября почти прекратятся», — комментировали накануне в Уральском УГМС.