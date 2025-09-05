Большинство омичей тратят на бытовую технику всего 15 тысяч рублей в год

Аналитики сервиса частных объявлений провели опрос жителей Омска на предмет, как часто они покупают бытовую технику. Выяснилось, что омичи крайне экономны в тратах на бытовых помощников. Так большинство из опрошенных заявили, что покупают бытовую технику раз в 2−4 года, и совершают покупку только тогда, когда старый прибор ломается. В среднем у жителей региона уходит на бытовую технику около 23 000 рублей в год, но в основном опрошенные укладываются в 15 000 рублей.