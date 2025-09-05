Большинство омичей тратят на бытовую технику всего 15 тысяч рублей в год

Очень сдержанными в затратах на бытовую технику показали себя жители Омской области. Большинство из омичей тратят на домашних помощников не более 15 тысяч рублей, предпочитая получать электрические приборы от родителей. Любопытной информацией поделилась пресс-служба онлайн-платформы объявлений Авито.
Аналитики сервиса частных объявлений провели опрос жителей Омска на предмет, как часто они покупают бытовую технику. Выяснилось, что омичи крайне экономны в тратах на бытовых помощников. Так большинство из опрошенных заявили, что покупают бытовую технику раз в 2−4 года, и совершают покупку только тогда, когда старый прибор ломается. В среднем у жителей региона уходит на бытовую технику около 23 000 рублей в год, но в основном опрошенные укладываются в 15 000 рублей.
Стоит выделить тот факт, что почти четверть опрошенных за последний год не потратили на бытовую технику ни рубля, а 41% омичей с удовольствием эксплуатируют бытовую технику, доставшуюся им от родителей или бабушек и дедушек. Принимая решение о покупке, большинство омичей отдают предпочтение южнокорейским, российским и китайским брендам. Также любовью определенной части омичей пользуется техника немецких торговых марок.