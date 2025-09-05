Вашингтон перестанет выделять деньги на оснащение армий стран, граничащих с РФ

Министерство обороны США заявило о намерении прекратить финансирование армий государств Восточной Европы. Вашингтон перестанет выделять средства на обучение солдат стран, граничащих с Россией. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на европейских дипломатов.
Утверждается, что страны Восточной Европы получили указанную информацию еще на прошлой неделе. Их уведомили сотрудники Пентагона, пишет газета. Как сообщил источник, Вашингтон намерен остановить финансирование военных программ, так как выделение средств приводит к увеличению расходов Белого дома на собственную оборону.
В материале сказано, что администрация президента США Дональда Трампа не отправляла запрос в Конгресс для получения средств на поддержание Европы. Это решение, по словам источника, было согласовано. В Белом доме считают, что это заставит Европу «взять на себя больше ответственности за собственную оборону».
Пентагон тем временем вновь переименуют в «Министерство войны». Дональд Трамп уже принял решение по этому вопросу. Соответствующий указ будет подписан 5 сентября. Глава Пентагона Пит Хегсет станет «министром войны». Его обяжут подготовить законодательные и исполнительные меры для переименования Министерства.
Американский лидер между тем поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию сблизившихся России и Китая. Дональд Трамп считает, что предыдущая администрация, управляемая экс-президентом США Джо Байденом, была слаба. Это позволило России и Китаю сблизить позиции, заявил хозяин Белого дома. Как отметил Пит Хегсет, в США при Джо Байдене отсутствовала сила.
По версии американского WP, Дональд Трамп продолжит оказывать военную помощь Киеву после заключения мирной сделки. Например, Вашингтон может высылать на Украину оружие и снабжать разведанными. Журналисты отметили, что именно эти составляющие и станут, вероятно, гарантиями безопасности. Белый дом также заявил о готовности присоединиться к системе противовоздушной обороны Украины. Это значит, что Вашингтон продолжит снабжать Киев беспилотниками либо пошлет своих пилотов.