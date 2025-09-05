Вашингтон перестанет выделять деньги на оснащение армий стран, граничащих с РФ

В материале сказано, что администрация президента США Дональда Трампа не отправляла запрос в Конгресс для получения средств на поддержание Европы. Это решение, по словам источника, было согласовано. В Белом доме считают, что это заставит Европу «взять на себя больше ответственности за собственную оборону».