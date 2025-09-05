Kurier: Встреча «коалиции желающих» выявила раскол в вопросе войск на Украине

Встреча участников «коалиции желающих» в Париже выявила раскол среди стран Евросоюза в вопросе отправки войск на Украину. Об этом пишет австрийская газета Kurier.
Издание отмечает, что сложность ситуации заключается в позиции некоторых европейских столиц, которые в последнее время стараются избегать обсуждения данной темы. В качестве примера приводится Франция, где оппозиционные партии яростно протестуют против отправки «миротворческих сил» на Украину. Автор статьи полагает, что это может ослабить влияние Украины на военный бюджет.
Kurier также указывает на Италию как на ненадежного кандидата для помощи Киеву из-за отказа Рима участвовать в каких-либо «миротворческих» операциях.
На встрече в Париже, которая прошла в смешанном формате под председательством премьера Великобритании и президента Франции, участники договорились усилить Украину до уровня «дикобраза», чтобы она не стала объектом военной агрессии в будущем.
4 сентября канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Целью такого решения британская администрация назвала «дальнейшее укрепление оснащения» Украины.