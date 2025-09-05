Kurier: Встреча «коалиции желающих» выявила раскол в вопросе войск на Украине

Издание отмечает, что сложность ситуации заключается в позиции некоторых европейских столиц, которые в последнее время стараются избегать обсуждения данной темы. В качестве примера приводится Франция, где оппозиционные партии яростно протестуют против отправки «миротворческих сил» на Украину. Автор статьи полагает, что это может ослабить влияние Украины на военный бюджет.