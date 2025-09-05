Родителям рассказали, как распознать стресс у школьников в начале учебного года

Начало сентября — всегда испытание и для школьников, и для их родителей. Новые учителя, изменившийся режим дня и возвращение к дисциплине могут стать настоящим источником стресса. Специалист коррекционно-реабилитационного центра по работе с детьми и родителями, клинический психолог Виктория Вавилова рассказала KP.RU, как понять, что ребенку нужна помощь.
— Признаками стресса у детей могут быть нарушение сна, понижение работоспособности (усталость даже при небольших нагрузках, которые в прошлом году были простыми), изменение настроения и нарушение внимания, — поделилась психолог.
По словам специалиста, в некоторых случаях стресс может проявляться и физически: ребенок начинает непроизвольно дергать руками или плечами, неожиданно худеть или набирать вес. Родителям важно замечать такие сигналы и не списывать их на «лень» или «капризы».
— Поддерживайте, хвалите вашего ребенка, показывайте интерес к школьным делам, но без фанатизма, не давите. Лучше чаще инициируйте прогулки на свежем воздухе и спортивные мероприятия, например, вечерние прогулки на велосипедах. Подчеркивайте хорошие качества своего ребенка, напоминайте о достижениях, — посоветовала родителям школьников Вавилова.