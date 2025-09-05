Родителям рассказали, как распознать стресс у школьников в начале учебного года

Начало сентября — всегда испытание и для школьников, и для их родителей. Новые учителя, изменившийся режим дня и возвращение к дисциплине могут стать настоящим источником стресса. Специалист коррекционно-реабилитационного центра по работе с детьми и родителями, клинический психолог Виктория Вавилова рассказала KP.RU, как понять, что ребенку нужна помощь.