Глава омского Минздрава опроверг фейк о заборе биоматериала

Министр здравоохранения Омской области заявил о провокационном фейке в родительских чатах.

Вечером в четверг, 4 сентября 2025 года, пресс-служба областного Минздрава распространила комментарий главы ведомства Дмитрия Маркелова о сфальсифицированном документе с его подписью, получившем распространение в так называемых родительских чатах.

«В фейковом документе якобы предписывается проводить забор биологического материала во время проведения вакцинации, для дальнейшего изготовления на его основе лекарственных препаратов», — раскрыл его содержание министр.

Маркелов охарактеризовал распространившуюся информацию как «провокацию и вранье», нацеленную на дискредитацию прививочной кампании и в конечном счете на оздоровление детей.

Отметим, в преддверии 1 сентября фейковую информацию, касающуюся линеек на День знаний, пришлось опровергать министру образования Омской области Ольге Степановой.