Жителям Красноярска не рекомендуют пить сырую воду из-под крана

Красноярцам посоветовали пить только кипяченную воду. В первую очередь это касается жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Дома на этих территориях попали под временное отключение холодного водоснабжения в связи с остановкой водозабора «Гремячий лог». Сейчас работа центрального водоснабжения восстановлена.
«Безусловно, прежде чем попасть в систему централизованного водоснабжения, питьевая вода в обязательном порядке пройдёт все необходимые процедуры по подтверждению качества. Однако для обеспечения полной безопасности горожанам всё же рекомендуют подстраховаться», — сообщают в Управлении.
Напомним, 2 сентября КрасКом был вынужден остановить работу водозабора «Гремячий лог» из-за резкого повышения мутности воды в Енисее после аномального дождя.