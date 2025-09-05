Жителям Красноярска не рекомендуют пить сырую воду из-под крана

Красноярцам посоветовали пить только кипяченную воду. В первую очередь это касается жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Дома на этих территориях попали под временное отключение холодного водоснабжения в связи с остановкой водозабора «Гремячий лог». Сейчас работа центрального водоснабжения восстановлена.