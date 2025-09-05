Ричмонд
Жителям Красноярска не рекомендуют пить сырую воду из-под крана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Источник: НИА Красноярск

Красноярцам посоветовали пить только кипяченную воду. В первую очередь это касается жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Дома на этих территориях попали под временное отключение холодного водоснабжения в связи с остановкой водозабора «Гремячий лог». Сейчас работа центрального водоснабжения восстановлена.

«Безусловно, прежде чем попасть в систему централизованного водоснабжения, питьевая вода в обязательном порядке пройдёт все необходимые процедуры по подтверждению качества. Однако для обеспечения полной безопасности горожанам всё же рекомендуют подстраховаться», — сообщают в Управлении.

Напомним, 2 сентября КрасКом был вынужден остановить работу водозабора «Гремячий лог» из-за резкого повышения мутности воды в Енисее после аномального дождя.