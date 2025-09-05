Ричмонд
Чем известен Леонид Слуцкий, который приезжает в Новосибирск 5 сентября

Леонид Слуцкий сегодня, 5 сентября, приехал в Новосибирск с рабочим визитом.

Леонид Слуцкий сегодня, 5 сентября, приехал в Новосибирск с рабочим визитом. Рассказываем, чем известен политик.

Леонид Эдуардович Слуцкий — российский политик, занимающий пост председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Кроме того, он является председателем комитета Госдумы по международным делам.

В рамках своей парламентской деятельности Леонид Слуцкий занимается развитием международных отношений, участвует в работе различных международных форумов и конференций.

Особое внимание в своей работе политик уделяет вопросам социальной политики, здравоохранения и образования. Он регулярно инициирует законопроекты, направленные на улучшение качества жизни граждан, поддерживает различные благотворительные проекты и помогает молодым специалистам.

В Новосибирске Леонида Эдуардовича ждёт активная программа. Сначала он вместе с волонтерами займётся очисткой прибрежной зоны в районе улицы Тульской, 467, а затем примет участие в «Фестивале Возможностей», который пройдет в лофт-баре «Подземка» на Красном проспекте, 161б.

