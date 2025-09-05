Чем известен Леонид Слуцкий, который приезжает в Новосибирск 5 сентября

В Новосибирске Леонида Эдуардовича ждёт активная программа. Сначала он вместе с волонтерами займётся очисткой прибрежной зоны в районе улицы Тульской, 467, а затем примет участие в «Фестивале Возможностей», который пройдет в лофт-баре «Подземка» на Красном проспекте, 161б.