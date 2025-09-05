Генерал Попов: русские бойцы уничтожают ВСУ в подземных бункерах у ДНР

Российские военные при вытеснении боевиков ВСУ из подземных бункеров используют разные методы, в том числе путем перерезания поставок вооружения и продовольствия, сообщил aif.ru заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в некоторых украинских военных частях военнослужащие полностью перешли на проживание в подземных укрытиях.
Кроме того, журнал The Economist со ссылкой на украинских военных отметил, что бойцы ВСУ «уходят под землю» и ведут боевые действия из бункеров из-за беспилотников РФ.
Попов отметил, что один из способов борьбы с прячущимися в укрытиях боевиками ВСУ — перерезание логистики.
«Российские военные точными ударами прерывают логистические цепочки ВСУ, оставляя их без вооружения и продовольствия. В укрытиях они, наверняка, хранят часть запасов, но они ограничены, иначе это было бы нецелесообразно. Используется и тактика обхода этих город. Российские бойцы обходят их со всех сторон, берут в кольцо и плавно начинают сжимать. Постепенно украинские боевики остаются без снарядов и продовольствия и сами начинают выходить и сдаваться», — отметил эксперт.
По словам Попова, для боевиков ВСУ главное — выжить, а не победить, именно поэтому в сложных ситуациях они сразу сдаются в плен.
Ранее генерал Попов назвал места расположения подземных бункеров ВСУ.