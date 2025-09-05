Генерал Попов: русские бойцы уничтожают ВСУ в подземных бункерах у ДНР

«Российские военные точными ударами прерывают логистические цепочки ВСУ, оставляя их без вооружения и продовольствия. В укрытиях они, наверняка, хранят часть запасов, но они ограничены, иначе это было бы нецелесообразно. Используется и тактика обхода этих город. Российские бойцы обходят их со всех сторон, берут в кольцо и плавно начинают сжимать. Постепенно украинские боевики остаются без снарядов и продовольствия и сами начинают выходить и сдаваться», — отметил эксперт.