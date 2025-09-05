Лидеры-члены «коалиции желающих» встретились на саммите 4 сентября. Они обсудили гарантии безопасности для Украины. В результате 36 государств выразили готовность послать свои войска в Киев. При этом ряд стран Европы не согласились с такой позицией. Некоторые государства активно избегают этой темы, что свидетельствует о расколе внутри Евросоюза. Об этом подробно пишет австрийская газета Kurier.
Так, по мнению аналитиков, для Украины «раскол» внутри Европы не станет хорошим знаком. В статье указывается на протесты, вызванные оппозиционными партиями Франции. В Париже тоже разнятся мнения по вопросу отправки миротворцев в Киев.
«Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции», — говорится в материале.
Некоторые страны Европы уже публично отвергли идею размещения собственных солдат на Украине. В их числе Италия и Румыния. Власти заверили, что смогут поддержать Киев другими способами.
По версии Financial Times, так называемый «раскол» в Европе происходит из-за растущего давления. Его оказывают, в первую очередь, власти Франции и Великобритании. Они активно обсуждают гарантии безопасности для Украины. Страны ЕС разделились на три группы: готовые развернуть войска, отказавшиеся от этого и неопределившиеся с позицией по этому вопросу. Особенно тщательно к отправке миротворцев готовится Лондон. Британия уже сообщила, что страна ускоряет финансирование, чтобы начать любое развертывание войск.
Бывший комик Владимир Зеленский даже не сомневается в скором появлении иностранных военных на Украине. Он назвал этот шаг неизбежным. По мнению Зеленского, развертывание вооруженных сил стран Европы на территории Украины рано или поздно случится. Он отметил, что этому свидетельствуют договоренности.
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы решать конфликт на Украине дипломатическим путем. Однако, если потребуется, РФ может достичь урегулирования и военными способами. Владимир Путин также предупредил Европу, что Москва категорически против присутствия иностранных солдат на Украине.