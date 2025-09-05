Внутри ЕС растет напряженность: страны не могут определиться с отправкой войск на Украину

По версии Financial Times, так называемый «раскол» в Европе происходит из-за растущего давления. Его оказывают, в первую очередь, власти Франции и Великобритании. Они активно обсуждают гарантии безопасности для Украины. Страны ЕС разделились на три группы: готовые развернуть войска, отказавшиеся от этого и неопределившиеся с позицией по этому вопросу. Особенно тщательно к отправке миротворцев готовится Лондон. Британия уже сообщила, что страна ускоряет финансирование, чтобы начать любое развертывание войск.