В России хотят создать единый реестр платежей для бизнеса

Он добавил, что на практике встречаются случаи, когда из-за ошибки всего на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности вынуждены нести расходы на таможенные платежи по значительно более высокой ставке.