В России хотят создать единый реестр платежей для бизнеса

Генеральная прокуратура России предложила создать единый реестра всех существующих платежей для бизнеса. С соответствующей инициативой выступил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе Восточного экономического форума. По его словам, неразбериха с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей.
«Могу уверенно сказать, что неразбериха с расчетами неналоговых отчислений — экологических, страховых, экспертных, оценочных и других, на деле превращается в самые настоящие поборы», — указал генпрокурор.
Он добавил, что на практике встречаются случаи, когда из-за ошибки всего на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности вынуждены нести расходы на таможенные платежи по значительно более высокой ставке.
Краснов заявил, что одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех актуальных платежей для бизнеса. Такой реестр должен представлять собой актуальный, динамично формируемый и полностью прозрачный перечень сборов, подлежащих уплате предпринимателями.
Напомним, по поручению Краснова на площадке ВЭФ-2025 начал работу специальный стенд федерального ведомства. Основная задача такого стенда — обеспечить прямую и открытую коммуникацию между бизнес-сообществом и надзорным ведомством.