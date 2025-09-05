Ветеран «Альфы» Гончаров рассказал, что делать при обнаружении диверсантов

«В приграничных регионах сейчас действует территориальная оборона. Это когда жители объединяются, чтобы защищать самих себя. Они первыми видят людей, которые настораживают, потому что жителей своих районов они знают. Если кто-то появляется в какой-то непонятной форме или в целом человек, которого вы не знаете, он сразу вызывает опасение. Нужно сразу сообщать полиции о них», — отметил Гончаров.