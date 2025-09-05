Ветеран «Альфы» Гончаров рассказал, что делать при обнаружении диверсантов

При встрече с лицами, которые могут оказаться диверсантами, не следует вступать с ними в контакт, стоит обратиться в полицию, заявил aif.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«В приграничных регионах сейчас действует территориальная оборона. Это когда жители объединяются, чтобы защищать самих себя. Они первыми видят людей, которые настораживают, потому что жителей своих районов они знают. Если кто-то появляется в какой-то непонятной форме или в целом человек, которого вы не знаете, он сразу вызывает опасение. Нужно сразу сообщать полиции о них», — отметил Гончаров.
Криминалист Михаил Игнатов ранее рассказывал, что диверсанты могут проколоться на заданных им вопросах. Например, о том, где находится какое-либо здание или как зовут главу сельского поселения.
Ранее военные РФ рассказали, как выдают себя переодетые в гражданское боевики ВСУ в приграничье.