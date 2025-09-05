В Иркутской области вырос спрос на инженерные специальности

В Иркутской области подвели предварительные итоги приемной кампании 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в колледжах и техникумах региона выделили рекордные 13,1 тысячи бюджетных мест — на 400 больше, чем в прошлом году. Особенно популярными среди абитуриентов стали инженерные и технические направления: программирование, ремонт автотранспорта, металлургическое производство и педагогика.
— Важным изменением стало право первоочередного зачисления для детей участников СВО и ветеранов боевых действий. В этом году этой возможностью воспользовались 824 человека — почти на треть больше, чем в 2024-м. Все они гарантированно получили места в колледжах без учета среднего балла аттестата. Несовершеннолетние студенты из этой категории обеспечиваются бесплатным питанием, — отметила заместитель министра образования Елена Апанович.
Вузы региона также приняли рекордное количество студентов — более 500 участников СВО и их детей. Им предоставляется материальная поддержка, включая единовременную выплату в 50 тысяч рублей от областного бюджета. Всего на бюджетные места в университеты зачислено 8,5 тысяч человек, на коммерческие — более 8 тысяч.
