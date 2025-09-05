В Иркутской области вырос спрос на инженерные специальности

— Важным изменением стало право первоочередного зачисления для детей участников СВО и ветеранов боевых действий. В этом году этой возможностью воспользовались 824 человека — почти на треть больше, чем в 2024-м. Все они гарантированно получили места в колледжах без учета среднего балла аттестата. Несовершеннолетние студенты из этой категории обеспечиваются бесплатным питанием, — отметила заместитель министра образования Елена Апанович.