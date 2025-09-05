Песков прокомментировал слова Трампа о намерении поговорить с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил о намерении в ближайшее время провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал последние контакты «хорошими». При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на отсутствие наработок по новому диалогу президентов.
Представитель Кремля выступает с первым интервью на полях Восточного экономического форума. Вскоре на вопросы журналистов ответит Владимир Путин.
«Пока никаких наработок нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о будущем разговоре президентов РФ и США.
По данным советника российского лидера Антона Кобякова, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции РФ и США. Он подчеркнул, что главы государств планируют улучшить двусторонние отношения.