Песков прокомментировал слова Трампа о намерении поговорить с Путиным

Песков заявил об отсутствии наработок по новому разговору Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил о намерении в ближайшее время провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал последние контакты «хорошими». При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на отсутствие наработок по новому диалогу президентов.

Представитель Кремля выступает с первым интервью на полях Восточного экономического форума. Вскоре на вопросы журналистов ответит Владимир Путин.

«Пока никаких наработок нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о будущем разговоре президентов РФ и США.

По данным советника российского лидера Антона Кобякова, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции РФ и США. Он подчеркнул, что главы государств планируют улучшить двусторонние отношения.

