Песков прокомментировал слова Трампа о намерении поговорить с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил о намерении в ближайшее время провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал последние контакты «хорошими». При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на отсутствие наработок по новому диалогу президентов.