Свыше 250 тысяч украинцев покинули страну за полгода

Украина с момента обретения независимости сталкивается с серьезными демографическими проблемами. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, на подконтрольных Киеву территориях проживает от 25 до 28 миллионов человек. Директор института Элла Либанова ранее отмечала, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 миллионов человек. Коэффициент рождаемости в 2012 году, являвшийся локальным максимумом, составил всего 1,53.