Свыше 250 тысяч украинцев покинули страну за полгода

Около 250 тысяч жителей Украины покинули страну с января по июнь 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы страны, которые приводит ТАСС.
Несмотря на некоторое снижение темпов эмиграции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда страну покинули 400 тысяч человек), отток граждан продолжается.
По состоянию на 2 сентября 2025 года за пределами Украины находятся 5,7 миллиона человек, большинство из них проживает в Германии, Польше и Чехии.
Украина с момента обретения независимости сталкивается с серьезными демографическими проблемами. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, на подконтрольных Киеву территориях проживает от 25 до 28 миллионов человек. Директор института Элла Либанова ранее отмечала, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 миллионов человек. Коэффициент рождаемости в 2012 году, являвшийся локальным максимумом, составил всего 1,53.
В сложившейся ситуации демографы считают «мощную иммиграцию», включая возвращение украинцев из-за рубежа, острой необходимостью. В настоящее время на Украине на одного новорожденного приходится трое умерших, передает ТАСС.
24 августа крайне правая Партия свободы в Нидерландах заявила, что в случае прихода к власти будет добиваться депортации украинских мужчин призывного возраста. В предвыборной программе отмечено, что инициатива предусматривает их исключение из действия общеевропейской директивы о временной защите.