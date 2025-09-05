Улицы Омска засадят саженцами деревьев и кустарников, выращенными в другом регионе

О новом поставщике саженцев деревьев для предстоящих осенних посадок в Омске рассказал в своем телеграм-канале мэр города. Предпочтение отдано питомнику из Кемеровской области.
«Накануне определили поставщика саженцев деревьев для предстоящих осенних посадок в Омске. По условиям заключенного контракта, питомник из Кемеровской области до конца сентября доставит в наш город 1 379 хвойных и лиственных деревьев», — говорится в сообщении омского градоначальника.
По условию контракта, улицы Омска будут засажены березой бородавчатой, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ивой ломкой, тополем серебристым, кленами — остролистным и татарским, а также боярышником Арнольда, сибирской и ягодной яблонь. Из хвойных культур в город будут привезены для посадки саженцы сосны, лиственницы, ели туи.