Улицы Омска засадят саженцами деревьев и кустарников, выращенными в другом регионе

Для озеленения города омская мэрия предпочла приобрести растения в Кемеровской области.

Источник: Комсомольская правда

О новом поставщике саженцев деревьев для предстоящих осенних посадок в Омске рассказал в своем телеграм-канале мэр города. Предпочтение отдано питомнику из Кемеровской области.

«Накануне определили поставщика саженцев деревьев для предстоящих осенних посадок в Омске. По условиям заключенного контракта, питомник из Кемеровской области до конца сентября доставит в наш город 1 379 хвойных и лиственных деревьев», — говорится в сообщении омского градоначальника.

По условию контракта, улицы Омска будут засажены березой бородавчатой, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ивой ломкой, тополем серебристым, кленами — остролистным и татарским, а также боярышником Арнольда, сибирской и ягодной яблонь. Из хвойных культур в город будут привезены для посадки саженцы сосны, лиственницы, ели туи.