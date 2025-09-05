У Омска сбоит авиасообщение с тремя регионами

По состоянию на 8:00 пятницы, 5 сентября 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о сбоях в графике движения рейсов по направлению Омск — Москва.
Так, объявлено об отмене вылета борта авиакомпании «Победа», назначенного на 5:20. Причина такого решения доподлинно неизвестна, однако стоит обратить внимание, что отменен вылет из столицы воздушного судна, на котором должен был осуществляться рейс.
Кроме того, более чем на полтора часа, предварительно, задерживается вылет борта «Уральских авиалиний», изначально намеченный на 6:30. Теперь он планируется в 8:10. Также с 48-минутной задержкой, в 7:33, вылетел самолет S7 Airlines по тому же направлению.
Наряду с этим объявлена многочасовая задержка вечернего рейса в Сургут: фактически он стартует уже на следующие сутки — предварительно в 00:30 вместо 20:20.
Третьим «проблемным» направлением оказался Иркутск: ожидается, что вместо 13:05 он отправится в пункт назначения в 14:45.