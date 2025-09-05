У Омска сбоит авиасообщение с тремя регионами

Кроме того, более чем на полтора часа, предварительно, задерживается вылет борта «Уральских авиалиний», изначально намеченный на 6:30. Теперь он планируется в 8:10. Также с 48-минутной задержкой, в 7:33, вылетел самолет S7 Airlines по тому же направлению.