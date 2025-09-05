Миронов предложил отменить транспортный налог для граждан: вот что вместо него

Российские автовладельцы не должны платить только за факт владения автомобилем. Такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указав, что более справедливым будет, если те, кто интенсивно использует автомобиль, будут нести большие расходы, чем те, кто пользуется им эпизодически.
«Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит», — цитирует Миронова ТАСС.
Депутат предложил отменить транспортный налог для автовладельцев, в то же время повысив налоги для нефтегазовой отрасли.
Ранее в России уже предлагали заложить транспортный налог в стоимость бензина, апеллируя к тому, что такая схема успешно работает во многих странах. Например, в Польше к стоимости бензина прибавляется еще 2%, которые перечисляются на ремонт и строительство дорог. В США ставка еще выше — 15% от стоимости бензина.
