Миронов предложил отменить транспортный налог для граждан: вот что вместо него

В Госдуме хотят ввести плату за интенсивность пользование автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

Российские автовладельцы не должны платить только за факт владения автомобилем. Такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указав, что более справедливым будет, если те, кто интенсивно использует автомобиль, будут нести большие расходы, чем те, кто пользуется им эпизодически.

«Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит», — цитирует Миронова ТАСС.

Депутат предложил отменить транспортный налог для автовладельцев, в то же время повысив налоги для нефтегазовой отрасли.

Ранее в России уже предлагали заложить транспортный налог в стоимость бензина, апеллируя к тому, что такая схема успешно работает во многих странах. Например, в Польше к стоимости бензина прибавляется еще 2%, которые перечисляются на ремонт и строительство дорог. В США ставка еще выше — 15% от стоимости бензина.

Напомним, в России вступили в силу повышенные штрафы за нарушения на железнодорожных путях. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, новые штрафы применяются с 18 июля.