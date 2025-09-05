Миронов предложил отменить транспортный налог для граждан: вот что вместо него

Ранее в России уже предлагали заложить транспортный налог в стоимость бензина, апеллируя к тому, что такая схема успешно работает во многих странах. Например, в Польше к стоимости бензина прибавляется еще 2%, которые перечисляются на ремонт и строительство дорог. В США ставка еще выше — 15% от стоимости бензина.