В Красноярске после 18 лет ожидания сдали долгострой на улице Белинского

Знаковый для города объект, строительство которого начиналось еще в 2007 году, официально введен в эксплуатацию. Многоэтажное здание общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров стало примером успешного завершения проблемного строительства.
Как сообщает Градостроительный вестник, история объекта включала многочисленные периоды заморозки работ и смены собственников. В 2019 году администрации Красноярска через суд удалось изъять недострой, а в 2021 году по итогам торгов определился новый инвестор.
Четырехэтажное здание (включая подземный уровень), построенное по проекту архитектора Юрия Суздалева, отличается качественным благоустройством территории. Особое внимание уделено озеленению: высажены газоны с георешетками и крупномерные деревья, включая шестиметровые сосны.
Новый собственник завершил строительно-монтажные работы досрочно. Помещения имеют черновую отделку, что позволит будущим арендаторам адаптировать пространство под коммерческие задачи.