Онколог Шароев оценил шансы на излечение привезенного из КНР мальчика

Пациенты с нейробластомой, как у прибывшего в Россию из Китая спецбортом президента РФ мальчика, на первых стадиях уходят в ремиссию в 95% случаев. Об этом aif.ru рассказал детский онколог, доктор медицинских наук, профессор Тимур Шароев.
«Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%. Четвертая стадия — это высокая группа риска, когда имеются метастазы в кости, могут быть в головной мозг. Эту стадию нельзя вылечить без трансплантации периферических стволовых клеток. Это действительно очень тяжелое лечение. Выздоравливают примерно 12−15% детей, максимум 20%», — сказал Шароев.
Он также отметил, что существует особая стадия 4S, она касается детей до года жизни.
«При стадии 4S, несмотря на то, что у ребенка до года есть метастазы в печень, подкожные метастазы, выздоравливают не менее 90% пациентов, а в некоторых клиниках статистика и до 95%», — добавил Шароев.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выделил президентский самолет для больного раком мальчика в Китае. Ребенка с нейробластомой благополучно доставили из Пекина в Москву и госпитализировали в НМИЦ онкологии им. Блохина. Специалисты проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения.
Нейробластома была у сына актрисы Татьяны Абрамовой из «Всегда говори всегда» Александра. Мальчику было всего 1,5 года, когда у него диагностировали онкологию. Ребенок смог победить болезнь. Сейчас Александру 16 лет.