Онколог Шароев оценил шансы на излечение привезенного из КНР мальчика

«Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%. Четвертая стадия — это высокая группа риска, когда имеются метастазы в кости, могут быть в головной мозг. Эту стадию нельзя вылечить без трансплантации периферических стволовых клеток. Это действительно очень тяжелое лечение. Выздоравливают примерно 12−15% детей, максимум 20%», — сказал Шароев.