Песков анонсировал тему выступления Путина на сессии ВЭФ

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Вскоре президент РФ выступит на пленарной сессии ВЭФ. Его речь будет связана не с геополитикой, а с развитием Дальнего Востока. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он отметил, что все геополитические итоги уже были подведены в Пекине. На экономическом форуме речь пойдет о развитии российского региона, пояснил представитель Кремля.
«Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты», — поделился Дмитрий Песков.
Он также ответил на слова президента США Дональда Трампа о намерении в ближайшее время провести разговор с Владимиром Путиным. По сведениям пресс-секретаря, таких наработок пока нет.