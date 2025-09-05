Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчан зовут на «Кросс нации»

20 сентября состоится Всероссийский День бега «Кросс нации».

Источник: с сайта администрации Симферополя

Зарегистрироваться можно до 10 сентября в личном кабинете на «Госуслугах». Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший медицинский осмотр и получивший допуск врача. Зарегистрировать можно как себя, так и своего ребенка. Переходи по ссылке уже сейчас.

Уведомление о регистрации придёт в течение пяти рабочих дней после оформления заявки.

Для участия в забегах не требуется предъявление оригинала паспорта и медицинского полиса. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.

6+