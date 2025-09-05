Крымчан зовут на «Кросс нации»

Зарегистрироваться можно до 10 сентября в личном кабинете на «Госуслугах». Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший медицинский осмотр и получивший допуск врача. Зарегистрировать можно как себя, так и своего ребенка. Переходи по ссылке уже сейчас.
Уведомление о регистрации придёт в течение пяти рабочих дней после оформления заявки.
Для участия в забегах не требуется предъявление оригинала паспорта и медицинского полиса. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.
6+