Родителям на заметку: врач опроверг популярные мифы о младенцах

Врач Раншаков: сейчас в квартирах не нужно кутать младенцев в одежду.

Источник: Комсомольская правда

Начало родительства часто сопровождается советами от родственников и знакомых, которые передаются из поколения в поколение. Но не все они полезны и верны. Врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков рассказал KP.RU о самых распространенных мифах о младенцах.

— Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо! Иначе он будет потеть, капризничать, много плакать и хуже писать, — объяснил врач.

Специалист также развеял мифы о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. По его словам, пупочная грыжа у малышей — явление нормальное и безопасное, а плач — это единственный способ ребенка позвать маму и попросить о помощи, а не попытка управлять взрослыми.

Отдельное внимание Раншаков уделил теме массажа. По его словам, научных данных о том, что он ускоряет развитие младенцев, нет. Ребенку достаточно маминой ласки и поглаживаний, а все навыки — переворачивание, сидение, ползание и ходьба — появятся в свое время и без вмешательства массажистов.