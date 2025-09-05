Родителям на заметку: врач опроверг популярные мифы о младенцах

Начало родительства часто сопровождается советами от родственников и знакомых, которые передаются из поколения в поколение. Но не все они полезны и верны. Врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков рассказал KP.RU о самых распространенных мифах о младенцах.
— Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо! Иначе он будет потеть, капризничать, много плакать и хуже писать, — объяснил врач.
Специалист также развеял мифы о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. По его словам, пупочная грыжа у малышей — явление нормальное и безопасное, а плач — это единственный способ ребенка позвать маму и попросить о помощи, а не попытка управлять взрослыми.
Отдельное внимание Раншаков уделил теме массажа. По его словам, научных данных о том, что он ускоряет развитие младенцев, нет. Ребенку достаточно маминой ласки и поглаживаний, а все навыки — переворачивание, сидение, ползание и ходьба — появятся в свое время и без вмешательства массажистов.