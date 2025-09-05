Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в РФ из Монголии

Тем временем в морской воде в Турции обнаружили холерные вибрионы. Такие вибрионы выявили на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей и даже в бассейнах. Как уберечься от опасного заболевания, читайте здесь на KP.RU.