Роспотребнадзор оценил вероятность завоза чумы в РФ из Монголии

В Роспортребнадзоре назвали минимальным риск завоза чумы на территорию РФ из Монголии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный», — сказано в релизе.
Сообщается, что в Монголии выявлен один случай тяжёлой формы чумы у человека, это произошло 4 сентября. Заболевший мужчина ел мясо сурка и не был привит от чумы. Случай чумы зарегистрирован в 60 километрах от российской границы.
Также сообщается, что мужчина госпитализирован, а все, кто с ним контактировал, находятся в изоляции.
Ранее в правительстве Эстонии заявили, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) оказывает сильное влияние на продовольственную безопасность республики.