В Иркутске открыли новый путепровод на станции Батарейной

Как отметили власти, объект значительно улучшит транспортную доступность не только для жителей станции Батарейной, но и станет альтернативным маршрутом для жителей Ново-Ленино, Ангарска и близлежащих поселков. Общая стоимость проекта составила более 429 миллионов рублей.