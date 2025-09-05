Ричмонд
В Иркутске открыли новый путепровод на станции Батарейной

Общая стоимость проекта составила более 429 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завершился капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на станции Батарейной. Обновленный объект, построенный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», торжественно открыли губернатор Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

Новый путепровод заменил старую конструкцию 1981 года постройки. Семь современных опор и новые балки пролетных строений теперь способны выдерживать нагрузку до 100 тонн. Кроме самого моста, были обустроены автомобильные подходы, система водоотвода, тротуары, освещение и дорожная разметка.

— Нам очень многое пришлось сделать, чтобы довести этот объект до ума. Это была непростая, но слаженная командная работа, — прокомментировал Руслан Болотов.

Как отметили власти, объект значительно улучшит транспортную доступность не только для жителей станции Батарейной, но и станет альтернативным маршрутом для жителей Ново-Ленино, Ангарска и близлежащих поселков. Общая стоимость проекта составила более 429 миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске открыли парк «Патриот» с военной техникой.