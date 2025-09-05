Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности как Украине, так и России. Соответствующее заявление было сделано на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, представитель Кремля четко обозначил позицию — такие гарантии должны быть предоставлены и Украине, и Российской Федерации. Пресс-секретарь президента напомнил, что одной из первопричин конфликта стало нарушение основ гарантий безопасности для России.
«Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Когда стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ», — указал он.
В этой связи, как подчеркнул представитель Кремля, в ходе процесса урегулирования гарантии безопасности должны быть предоставлены обеим сторонам.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что Россия выступает за то, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Риск вступления в НАТО стал одной из причин начала СВО. У РФ есть все ресурсы, чтобы довести специальную военную операцию до логического завершения и решить первопричины конфликта.