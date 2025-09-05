Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что Россия выступает за то, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Риск вступления в НАТО стал одной из причин начала СВО. У РФ есть все ресурсы, чтобы довести специальную военную операцию до логического завершения и решить первопричины конфликта.