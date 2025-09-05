Онколог Шароев перечислил симптомы, указывающие на нейробластому у детей

«Если мы говорим об общих симптомах, то они включают слабость, отсутствие аппетита, гиподинамию, которая может перейти в адинамию. Ребенок ничего не хочет делать, он хочет только лежать. Если ребенок отказывается от еды, он начинает худеть, кожа становится бледной, может появиться синюшность в области носогубного треугольника», — отметил онколог.