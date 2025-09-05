Онколог Шароев перечислил симптомы, указывающие на нейробластому у детей

На нейробластому у детей могут указывать слабость, отсутствие аппетита и желания что-либо делать, бледность и ряд других симптомов. Об этом aif.ru рассказал детский онколог, доктор медицинских наук, профессор Тимур Шароев.
«Если мы говорим об общих симптомах, то они включают слабость, отсутствие аппетита, гиподинамию, которая может перейти в адинамию. Ребенок ничего не хочет делать, он хочет только лежать. Если ребенок отказывается от еды, он начинает худеть, кожа становится бледной, может появиться синюшность в области носогубного треугольника», — отметил онколог.
Иногда у детей может повышаться артериальное давление, ребенок становится потливым, иногда пациент может даже терять сознание.
«Но это уже тяжелые ситуации, которые требуют немедленного медицинского вмешательства, в противном случае пациента можно потерять», — сказал Шароев.
Также врач отметил, что если опухоль располагается в брюшной или грудной полости, то по мере своего роста она может вызвать асимметрию живота.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выделил президентский самолет для больного раком мальчика в Китае. Ребенка с нейробластомой благополучно доставили из Пекина в Москву и госпитализировали в НМИЦ онкологии им. Блохина. Специалисты проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения.