Астроном Киселев оценил влияние редкой «кровавой» Луны на землян

Редкое явление увидят почти все жители планеты вечером 7 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Появляющаяся раз в три года «кровавая» Луна не скажется на самочувствии землян, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Напомним, редкое явление жители планеты смогут увидеть вечером по московскому времени 7 сентября. Своего пика лунное затмение достигнет около 21:11.

По словам специалиста, такое явление происходит раз в 2,5−3 года. Некоторые люди связывают с ним свое плохое самочувствие, как при магнитных бурях, которое проявляется в виде слабости и головной боли.

Киселев, однако, подчеркнул, что лунное затмение на самочувствие людей не влияет.

«Влияния нет никакого», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее астроном Киселев объяснил появление редкой «Черной Луны».