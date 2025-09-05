Астроном Киселев оценил влияние редкой «кровавой» Луны на землян

Появляющаяся раз в три года «кровавая» Луна не скажется на самочувствии землян, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, редкое явление жители планеты смогут увидеть вечером по московскому времени 7 сентября. Своего пика лунное затмение достигнет около 21:11.
По словам специалиста, такое явление происходит раз в 2,5−3 года. Некоторые люди связывают с ним свое плохое самочувствие, как при магнитных бурях, которое проявляется в виде слабости и головной боли.
Киселев, однако, подчеркнул, что лунное затмение на самочувствие людей не влияет.
«Влияния нет никакого», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее астроном Киселев объяснил появление редкой «Черной Луны».