Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с речью на полях Восточного экономического форума. Он прокомментировал усилия членов «коалиции желающих» по Украине. Дмитрий Песков заявил, что Москву не устроит предоставление Западом гарантий безопасности Украине, цитирует РИА Новости.
Пресс-секретарь подчеркнул, что иностранные военные контингенты не могут на это влиять. Он решительно отверг соответствующую идею Европы.
«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — заключил Дмитрий Песков.
Даже главарь киевского режима Владимир Зеленский называет «коалицию желающих» теоретической. Он подтвердил, что Европа бесконечно говорит о гарантиях безопасности, однако никаких действий не следует.