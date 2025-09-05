Ричмонд
Песков обрушил усилия «коалиции желающих»: РФ не допустит размещения военных ЕС на Украине

Песков: Гарантии безопасности Украины не может обеспечивать Запад.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с речью на полях Восточного экономического форума. Он прокомментировал усилия членов «коалиции желающих» по Украине. Дмитрий Песков заявил, что Москву не устроит предоставление Западом гарантий безопасности Украине, цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что иностранные военные контингенты не могут на это влиять. Он решительно отверг соответствующую идею Европы.

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — заключил Дмитрий Песков.

Даже главарь киевского режима Владимир Зеленский называет «коалицию желающих» теоретической. Он подтвердил, что Европа бесконечно говорит о гарантиях безопасности, однако никаких действий не следует.

