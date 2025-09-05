Пульмонолог Овечкин сказал, кто подвержен риску заболеть ХОБЛ

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал aif.ru, кто наиболее подвержен риску заболеть хронической обструктивной болезнью легких.
Ранее главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев заявил, что россиянам массово необходимо пройти тестирование на ХОБЛ.
«В первую очередь это люди, которые курят, независимо от стажа курения. Считается, что даже если человек курит 10 лет (суммарно) по пачке в день или выкуривает половину, он уже может заболеть ХОБЛ. В группе риска также лица, подверженные пассивному курению, то есть те, которые постоянно находятся в окружении курящих и вдыхают табачный дым», — сказал Овечкин.
«Кроме того, подвержены ХОБЛ люди, которые живут в зонах с высоким загрязнением воздуха, либо работают на производствах, где загрязнена окружающая среда и возможны нарушения техники безопасности и требований к составу различных вредных веществ, преимущественно это пылевые какие-то вещи в рабочей среде», — добавил врач.
По словам Овечкина, ХОБЛ неизлечим, поэтому важно это заболевание выявить на ранней стадии. Своевременное принятие необходимых мер, которые на первом этапе незначительные, то есть можно ограничиться профилактическими мероприятиями, зачастую позволяют купировать болезнь и не дают ей прогрессировать. В этом случае качество жизни человека не изменится.
«При более поздних стадиях, если пациент с опозданием обращается к врачу, не следит за своим здоровьем, процесс развития ХОБЛ можно лишь лечением замедлить. В самом плохом случае болезнь переходит в терминальную стадию, то есть четвертую, и сделать практически ничего уже нельзя. Тогда заболевший становится заложником собственной квартиры, потому что ему постоянно нужна кислородная поддержка в той или иной форме. Это могут быть либо баллоны, либо кислородные концентраторы», — рассказал Овечкин.
