Песков рассказал о гарантиях безопасности Украине: они были обеспечены

Песков заявил, что гарантии безопасности остались в стамбульских договоренностях.

Источник: Комсомольская правда

Делегации от России и Украины в 2022 году провели переговоры, по результатам которых были утверждены некоторые договоренности. В положениях прописаны гарантии безопасности. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ВЭФ, цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что договоренности могли бы обеспечить безопасность и России, и Украины. Гарантии, прописанные в стамбульском документе, обеспечивались, заверил он.

«Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались», — заключил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал о главной теме выступления президента РФ Владимира Путина на сессии ВЭФ. Речь будет связана с развитием Дальнего Востока. Он подчеркнул, что геополитические итоги уже подведены в Пекине.

