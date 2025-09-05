Дожди останутся в Башкирии до конца недели

В воскресенье, 7 сентября, ночью в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, однако днём осадков не ожидается. Преобладать будет северо-восточный умеренный ветер с порывами. Ночная температура ожидается в пределах +10…+15°, в северных и горных районах возможно понижение до +5°. Днём воздух прогреется до +18…+23°.