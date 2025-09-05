Дожди останутся в Башкирии до конца недели

Стало известно, какими будут первые выходные осени в Башкирии. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни предоставили синоптики республиканского гидрометцентра.
Так, сегодня, 5 сентября, погода в регионе будет неустойчивой. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточного и восточного направлений умеренной силы, днём в отдельных районах ожидаются усиления до сильных порывов. Температура воздуха прогреется до +21…+26°.
В субботу, 6 сентября, сохранится вероятность локальных дождей с грозами. Северо-восточный ветер умеренной интенсивности, местами с сильными порывами. Ночные показатели термометров: +10…+15°, дневные: +19…+24°.
В воскресенье, 7 сентября, ночью в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, однако днём осадков не ожидается. Преобладать будет северо-восточный умеренный ветер с порывами. Ночная температура ожидается в пределах +10…+15°, в северных и горных районах возможно понижение до +5°. Днём воздух прогреется до +18…+23°.
