Развеян популярный миф об энергетиках

Эффект популярных среди офисных работников и геймеров энергетиков обманчив, заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Источник: Unsplash

«В первые 30−60 минут действительно возникает прилив сил за счет выброса адреналина и дофамина. Однако затем наступает фаза истощения. Кофеин блокирует рецепторы, которые отвечают за чувство усталости. Через два-три часа накапливается усталость, падает концентрация, возможны тремор и раздражительность», — поделилась Лебедева.

При злоупотреблении — более двух банок подряд, по словам диетолога, мозг «перегружается», что приводит к заторможенности и ошибкам в работе.

«Чередуйте энергетики с водой. Не превышайте дозу — не более 200 миллиграммов кофеина за раз. Делайте перерывы в работе — даже 5 минут ходьбы восстановят кровоток лучше, чем новая доза стимулятора», — рекомендовала она.