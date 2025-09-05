Трех несовершеннолетних прикамцев обвиняют в нанесении тяжких травм мужчине

Следствие установило, что ночью 1 июня на улице в Осе трое нетрезвых юношей 2008 года рождения беспричинно решили избить местного жителя. Подростки были агрессивны и использовали как предлог для нападения ложную информацию о причастности мужчины к противоправным действиям в отношении несовершеннолетней. Фигуранты со значительной силой били потерпевшего кулаками, ногами и твердым тупым предметом по голове и разным частям тела, а затем скрылись с места происшествия.