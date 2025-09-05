«Кинжалы» разносят бункеры: генерал Попов раскрыл, где прячутся боевики ВСУ

Российские военные вытесняют боевиков ВСУ из подземных бункеров, в которые им предложил спрятаться главком украинской армии Александр Сырский, с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань-2».
Военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, где прячутся украинские боевики и как ВС РФ зачищают подземные бункеры.
Тайные бункеры ВСУ в Краматорске.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что военнослужащие некоторых военных частей полностью перешли на постоянное проживание в подземные укрытия.
Незадолго до этого британский журнал The Economist, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что бойцы ВСУ «уходят под землю» и ведут боевые действия из бункеров из-за российских беспилотников.
При этом Попов отметил, что местоположение тайных бункеров ВСУ довольно легко вычислить. Они оборудуют укрытия на заранее подготовленных площадках — как правило, в разветвленной подземной инфраструктуре промышленных предприятий.
«Они прячутся там, где уже есть подземные коммуникации. В основном, это промышленные города, например, Дружковка, Славянск, Краматорск. На производственных предприятиях часто предусмотрены разветвленные подвальные помещения. ВСУ выбирают такие подземные укрытия, которые позволяют быстро вылезти на поверхность, нанести удар, а затем снова спрятаться», — отметил эксперт.
По словам генерала, раньше украинские боевики подобным образом использовали подземные укрытия в шахтерских городах и поселках, однако из-за успешного продвижения российской армии возможность пользоваться укрытиями такого плана сошла для ВСУ на нет.
Обходят и плавно сжимают кольцо.
Бункеры, в которых прячутся боевики ВСУ, довольно хорошо защищены, однако, по словам Попова, российские военные успешно вытесняют украинских бойцов даже из самых надежных укреплений.
Один из способов — нарушить логистику и перерезать противнику пути поставок вооружения и продовольствия.
«Российские военные точными ударами прерывают логистические цепочки ВСУ, оставляя их без вооружения и продовольствия. В укрытиях у них есть некоторые запасы, но они ограничены, иначе это было бы нецелесообразно. Используется в основном тактика обхода этих город. Российские бойцы обходят их со всех сторон, берут в кольцо и плавно начинают сжимать. Постепенно украинские боевики остаются без снарядов и продовольствия и сами начинают выходить и сдаваться», — отметил эксперт.
Попов подчеркнул, что этот способ эффективен еще и потому, что у украинских военных единственная цель — выжить, они не пытаются победить любой ценой.
Именно поэтому, оказавшись в окружении, боевики ВСУ предпочитают сдаться в российский плен, а не продолжать оказывать сопротивление.
Бункеры разбивают «Кинжалы» и «Герани».
Обнаруженные бункеры ВСУ зачищают не только методом окружения, но и с помощью российской военной техники.
«Российские бойцы для поражения подземных бункеров используют беспилотники “Герань-2”, оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”, гиперзвуковые ракеты “Кинжал”. Точечные удары позволяют, например, обрушить инфраструктуру военных объектов в местах входа и выхода», — сказал Попов.
Генерал добавил, что иногда попадающий в бункер снаряд оставляет открытыми пути отхода ВСУ, что заставляет их выйти и сдаться.
Ранее военные эксперты рассказали, какие тайные укрытия ВСУ поразили российские супербомбы под Одессой.