«Кинжалы» разносят бункеры: генерал Попов раскрыл, где прячутся боевики ВСУ

«Российские военные точными ударами прерывают логистические цепочки ВСУ, оставляя их без вооружения и продовольствия. В укрытиях у них есть некоторые запасы, но они ограничены, иначе это было бы нецелесообразно. Используется в основном тактика обхода этих город. Российские бойцы обходят их со всех сторон, берут в кольцо и плавно начинают сжимать. Постепенно украинские боевики остаются без снарядов и продовольствия и сами начинают выходить и сдаваться», — отметил эксперт.