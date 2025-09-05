В Зиме водитель мотоцикла выплатил компенсацию подростку после ДТП

В Зиме завершилась история с дорожным происшествием, в котором пострадал несовершеннолетний подросток. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в апреле этого года 24-летний водитель мотоцикла «Райсер 300» не справился с управлением и влетел в группу подростков, стоявших на обочине дороги. Из-за этого 15-летний парень получил травму ноги.
— Мать пострадавшего подростка обратилась в прокуратуру с заявлением о защите прав своего ребенка. Правоохранители провели проверку и подали иск о взыскании с виновного водителя компенсации морального вреда. Суд полностью поддержал требования, — говорится в сообщении ведомства.
Виновник ДТП выплатил пострадавшему подростку компенсацию в размере 15 тысяч рублей.
