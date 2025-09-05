В Зиме водитель мотоцикла выплатил компенсацию подростку после ДТП

В Зиме завершилась история с дорожным происшествием, в котором пострадал несовершеннолетний подросток. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в апреле этого года 24-летний водитель мотоцикла «Райсер 300» не справился с управлением и влетел в группу подростков, стоявших на обочине дороги. Из-за этого 15-летний парень получил травму ноги.