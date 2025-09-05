Ричмонд
Ночью в Ростовской области отразили атаку БПЛА над четырьмя районами

На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 5 сентября, в небе над Ростовской областью зафиксировали атаку дронов над четырьмя районами, успешно отраженную военнослужащими противовоздушной обороны. Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

— Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе, — прокомментировал глава региона. — Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал.

Добавим, о ликвидации первого дрона сообщили еще накануне вечером в министерстве обороны России.

— С 18.30 мск до 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе один — над территорией Ростовской области, — сообщили 4 сентября в военном ведомстве.

