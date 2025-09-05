Дожди ожидаются в пятницу в ряде регионов Казахстана

«Запад и север территории Казахстана будут находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града и шквал. В центре, на юге, востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.