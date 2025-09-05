Дожди ожидаются в пятницу в ряде регионов Казахстана

«Запад и север территории Казахстана будут находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града и шквал. В центре, на юге, востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
Ночью на севере, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −1.
«В Алматинской, Актюбинской областях, в областях Ұлытау, Жетісу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +26+28.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +28+30.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +36+38.
В Акмолинской области без осадков. Днем +24+29, ночью +10+15.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +27+32, ночью +12+17.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Днем +24+29, ночью +8+13.
В Западно-Казахстанской области гроза. Днем +18+23, ночью +10+15.
В Атырауской области на севере и востоке, днем на юге гроза. Днем +20+25, ночью +15+20.
В Мангистауской области на севере гроза. Днем +23+28, ночью +18+23.
В Актюбинской области на севере и западе гроза. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Костанайской области на западе, севере и в центре гроза. Днем +23+28, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области на севере и западе гроза. Днем +21+26, ночью +10+15.
В Павлодарской области без осадков. Днем +18+23, ночью +7+12.
В области Абай тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке гроза (на поверхности почвы заморозки −1). Днем +18+23, ночью +3+8.
В Кызылординской области без осадков. Днем +29+34, ночью +14+19.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +34+39, ночью +17+22.
В Жамбылской области осадков не ожидается. Днем +29+34, ночью +11+16.
В Алматинской области осадков тоже не ожидается. Днем +27+32, ночью +11+16.
В области Жетысу без осадков. Днем +25+30, ночью +9+14.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.