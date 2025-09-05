Ричмонд
Электроэнергия с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества

Станция уже готова к возобновлению работы.

Источник: Аргументы и факты

Часть электроэнергии, которую сможет производить Запорожская АЭС после её запуска, может быть использована в рамках международного сотрудничества. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, станция готова к возобновлению работы, и речь идёт о 6 ГВт мощности. В первую очередь энергия будет направлена на российские территории, где сейчас возрастает потребность в электроснабжении, однако часть объёмов может стать предметом переговоров с зарубежными партнёрами.

Лихачёв напомнил, что вопрос сотрудничества вокруг ЗАЭС обсуждался президентом Владимиром Путиным во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в начале сентября. Российский лидер указал на возможность привлечения к переговорам и американской стороны.

Глава «Росатома» подчеркнул, что не исключается участие в подобных договорённостях и Украины, если для этого будут созданы необходимые условия. По его словам, это стало бы дополнительным шагом в направлении международного взаимодействия в энергетической сфере.

Ранее на ЗАЭС рассказали о последствиях обстрела ВСУ промзоны станции. Отмечалось, что радиационный фон находится в пределах нормы.

