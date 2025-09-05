Красноярцам порекомендовали кипятить воду из-под крана из-за последствий паводка

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю официально рекомендует жителям города кипятить водопроводную воду перед употреблением.
Особое внимание уделяется Октябрьскому и части Железнодорожного районов, где 2 сентября было временно прекращено водоснабжение.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причина рекомендаций — значительное повышение мутности воды в Енисее после селевых сходов в районе Дивногорска. В пиковый период мутность достигала 107 ЕМФ при норме 2,6 ЕМФ, превышая допустимые показатели в 20 раз.
«Несмотря на то, что вода проходит полный цикл очистки и соответствует нормам безопасности, мы рекомендуем жителям подстраховаться и использовать кипяченую воду для питьевых нужд в течение нескольких дней», — пояснили в Роспотребнадзоре.
По данным «КрасКома», водоснабжение восстановлено во всех районах города, за исключением микрорайона Новый Академ, где подача воды планировалась до 14:00 4 сентября. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг качества воды.
Ситуация с водоснабжением остается на контроле городских властей и надзорных органов. Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и соблюдать временные меры предосторожности.