Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы в РФ

Роспотребнадзор взаимодействует с монгольской стороной по поводу случая заражения чумой человека.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией в Монголии, где был выявлен случай заражения тяжелой формой чумы, при этом риск завоза инфекции в РФ оценивается как минимальный, сообщили в пресс-службе этой федеральной службы.

Информация о факте инфицирования на монгольской территории поступила 4 сентября. Случай был зафиксирован в месте, которое расположено примерно в 60 км от границы с РФ.

«Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что специалисты в Монголии проводят комплекс мер по недопущению распространения чумы. В месте очага введен частичный карантин и осуществляется экстренная химиопрофилактика.

Роспотребнадзор, в свою очередь, также объявил о развёртывании дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с этим случаем.

Напомним, в августе сообщалось, что житель города Саут-Лейк-Тахо в американском штате Калифорния заболел чумой после укуса инфицированной блохи. Ему прописали лечение на дому.