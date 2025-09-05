Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы в РФ

Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией в Монголии, где был выявлен случай заражения тяжелой формой чумы, при этом риск завоза инфекции в РФ оценивается как минимальный, сообщили в пресс-службе этой федеральной службы.
Информация о факте инфицирования на монгольской территории поступила 4 сентября. Случай был зафиксирован в месте, которое расположено примерно в 60 км от границы с РФ.
«Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что специалисты в Монголии проводят комплекс мер по недопущению распространения чумы. В месте очага введен частичный карантин и осуществляется экстренная химиопрофилактика.
Роспотребнадзор, в свою очередь, также объявил о развёртывании дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с этим случаем.
Напомним, в августе сообщалось, что житель города Саут-Лейк-Тахо в американском штате Калифорния заболел чумой после укуса инфицированной блохи. Ему прописали лечение на дому.