Геронтолог Новоселов рассказал о способах продлить жизнь на десятилетия

«Само гипоксическое воздействие является коротким, обычно носит циклический характер, 5 минут человек дышит такой смесью, 5 минут он отдыхает, и так в течение часа. Это связано с тем, что у нас есть определенный биоритм, заложенный в организме эволюцией. Когда человек начинает дышать обедненной по кислороду смесью, то организм воспринимает воспринимает это как опасное состояние, и запускает очень богатый ответ. Изменяется тонус сосудистой стенки, увеличиваются дыхательные объемы, эластичность сосудов, улучшается состояние капилляров и другиме показатели. Организм становится более устойчив к гипоксии, которая фактически у всех есть в старости», — рассказал Новоселов.