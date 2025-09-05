Геронтолог Новоселов рассказал о способах продлить жизнь на десятилетия

Продлить срок активной и здоровой жизни до 90 лет возможно, благодаря современным научным достижениям. О том, как побороть процессы увядания организма, aif.ru рассказал геронтолог Валерий Новоселов.
«Сейчас наиболее перспективным направлением является гипоксическое воздействие. Старение и гипоксия — это близнецы-братья, поэтому, хотя это может звучать странно, но гипоксические тренировки или гипокситерапия, позволяют подготовиться организму и противостоять процессам увядания», — отметил эксперт.
Геронтолог объяснил, что этот метод широко распространен в практике реабилитации после ряда заболеваний. При гипокситерапии человек дышит обедненной по кислороду смесью, имитирующей горный воздух.
«Само гипоксическое воздействие является коротким, обычно носит циклический характер, 5 минут человек дышит такой смесью, 5 минут он отдыхает, и так в течение часа. Это связано с тем, что у нас есть определенный биоритм, заложенный в организме эволюцией. Когда человек начинает дышать обедненной по кислороду смесью, то организм воспринимает воспринимает это как опасное состояние, и запускает очень богатый ответ. Изменяется тонус сосудистой стенки, увеличиваются дыхательные объемы, эластичность сосудов, улучшается состояние капилляров и другиме показатели. Организм становится более устойчив к гипоксии, которая фактически у всех есть в старости», — рассказал Новоселов.
По его словам, благодаря таким тренировкам в дальнейшем, когда у человека возникают какие-то возрастозависимые заболевания, то они переносятся намного легче.
Вторым перспективным направлением является гормонозаместительная терапия, при которой замещается дефицит половых гормонов, развивающийся из-за старения организма у мужчин и женщин.
«Кроме того. существует еще понятие здорового жизни, то есть движение, сбалансированное питание. В комплексе эти методы позволят нам достичь здоровой, активной жизни на протяжении 85−90 лет», — резюмировал эксперт.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что интенсивная умственная работа и хронический стресс могут ускорять старение организма, поэтому необходимо заботиться о сохранении ресурса мозга.