Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Башкирии

По прогнозам синоптиков Башнидромета, 5 сентября местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью днем +21,+26°.
6 сентября местами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +19,+24°.
7 сентября дождь возможен только ночью. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10,+15°, в северных и горных районах до +5°, днем +18,+23°.