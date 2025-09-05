Ричмонд
Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Башкирии

Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Башкирии. В воскресенье дожди в республике закончатся и на несколько дней потеплеет.

Источник: Агентство «Москва»

По прогнозам синоптиков Башнидромета, 5 сентября местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью днем +21,+26°.

6 сентября местами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +19,+24°.

7 сентября дождь возможен только ночью. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10,+15°, в северных и горных районах до +5°, днем +18,+23°.