Нетрезвый омич перепугал 4-летнего ребенка, пытаясь силой затащить его в подъезд

Со слов омича, подобное случалось и ранее, поэтому он не сдержал эмоций и решил наказать владельца игрушки — 4-летнего мальчика. Для этого он схватил ребенка за руку и попытался отвести к родителям, чтобы пожаловаться им. Плач мальчика, а также крики его бабушки привлекли внимание прохожих, которые вмешались в конфликтную ситуацию и вызвали полицию. В отделе полиции омич извинился перед родителями ребенка за свое поведение и сообщил, что машину теперь будет парковать в другом месте.