Нетрезвый омич перепугал 4-летнего ребенка, пытаясь силой затащить его в подъезд

Свое поведение он объяснил всплеском эмоции и попыткой проведения «воспитательной работы».

Источник: Комсомольская правда

Омичи вызвали полицию, когда увидели нетрезвого мужчину, пытавшегося силой затащить в подъезд ребенка. 59-летний омич объяснил свое поведение «воспитательной работой», сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

В один из омских отделов полиции обратились жительница Кировского округа. Она рассказала про случившийся инцидент во дворе ее дома на улице 70 лет Октября: нетрезвый мужчина силой пытался завести чужого ребенка в подъезд. Приехавшему полицейскому наряду мужчина рассказал, что причиной его поведения стал мяч, которым ребенок попал в его автомобиль.

Со слов омича, подобное случалось и ранее, поэтому он не сдержал эмоций и решил наказать владельца игрушки — 4-летнего мальчика. Для этого он схватил ребенка за руку и попытался отвести к родителям, чтобы пожаловаться им. Плач мальчика, а также крики его бабушки привлекли внимание прохожих, которые вмешались в конфликтную ситуацию и вызвали полицию. В отделе полиции омич извинился перед родителями ребенка за свое поведение и сообщил, что машину теперь будет парковать в другом месте.