Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Сигал прибыл на ВЭФ

Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание ВЭФ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал присутствует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и пришел в качестве гостя на предстоящее пленарное заседание, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.