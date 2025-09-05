Стивен Сигал прибыл на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал присутствует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и пришел в качестве гостя на предстоящее пленарное заседание, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит