Новосибирцам разъяснили суть ГОСТа на школьную форму

Новые требования касаются исключительно производителей школьной одежды.
Министерство образования Новосибирской области прояснило ситуацию вокруг введения нового ГОСТа на школьную форму, о чём сообщили «Вести Новосибирск». По словам главы ведомства Марии Жафяровой, новые требования касаются производителей школьной одежды.
Основные изменения затрагивают технические характеристики школьной формы. Производители теперь должны соблюдать строгие стандарты при выборе материалов и пошиве одежды. В частности, устанавливаются требования к: качеству тканей, наличию гипоаллергенных материалов, отсутствию острых краёв и кромок, соответствию типовым фигурам.
Важный момент: введение единой школьной формы с определённым дизайном не предусмотрено ни на федеральном, ни на региональном уровне. Школы по-прежнему самостоятельно определяют внешний вид формы, учитывая пожелания учащихся и их родителей.